Manisa’da çocuklar kamyonlarla getirilen karla eğlendi

Manisa'da Alaşehir Belediyesince, kar yağışı azlığı nedeniyle ilçeye kırsaldaki Dağhacıyusuf Mahallesi’nin dağlık kesimlerinden 5 kamyon kar getirildi. Kar, Cumhuriyet ve Demokrasi meydanlarına boşaltıldı. Başta çocuklar olmak üzere çok sayıda vatandaş, karın tadını doyasıya çıkardı; kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

"ÇOCUKLARIMIZ GÜLSÜN, BİZ MUTLU OLALIM"

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, etkinliğe katılan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Yarı yıl tatilinde çocuklara sürpriz yapmak istediklerini belirten Öküzcüoğlu, “Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın özlemini gidermek için dağlarda yağan karı meydanımıza getirdik. Onların yüzünün gülmesi bizim için çok kıymetli. Onlar gülsün, biz mutlu olalım.” dedi.