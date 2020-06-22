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    Ankara'da eğitim uçağı düştü

    Ankara'da eğitim uçağı düştü

    Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi Gıcıgöz mevkisine eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
    • DHA
    • 22.06.2020 - 13:31
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    Ankara'da eğitim uçağı düştü #1

    Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi Gıcıgöz mevkisine eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

    İlk belirlemelere göre pilotların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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