Ankara'da eski sevgilisinin yüzüne kimyasal atan sanığa 19 yıl hapis talebi

Ankara'da barışma isteğini kabul etmeyen eski kız arkadaşını işe giderken önünü kesip, yüzüne kimyasal madde atan Soner Bolat hakkında savcı, 19 yıla kadar hapis istedi.

Soner Bolat isimli kişi, 5 Ocak'ta işe giderken eski sevgilisi Sultan S.'nin yolunu kesip, "Senin bugün işin bitecek, benden kurtulamazsın, seni öldüreceğim." diyerek tehdit etti.

Eski sevgilisinin yüzüne lavabo açıcı attı

Bolat, kaçmaya çalışan Sultan S.'yi yakalayıp, yakındaki çocuk parkına götürdü ve yüzüne, cebinden çıkardığı şişede bulunan kimyasal madde lavabo açıcıyı attı.

Sultan S., Bolat'ın elinden kurtularak hastaneye gitti, hakkında şikayetçi de oldu. Gözaltına alınan Soner Bolat, 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında dava açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Soner Bolat hakkında 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' ve 'silahlı tehdit' suçlarından 21,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bolat, iddianamenin kabul edildiği Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, çalışamadığı ve hayatını idame ettiremediği için 'konutu terk etmeme' adli kontrolünün kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanığın talebini kabul edip, adli kontrol tedbirini 9 Mart’ta kaldırdı. Bunun üzerine Sultan S.'nin avukatı, mahkemenin kararına itiraz ederek, sanığın adli kontrol tedbirini ihlal edip, müvekkilini tehdit ettiğini belitti. İtirazı kabul eden mahkeme, Bolat'ın tutuklanmasına karar verdi.

"Suçumu kabul ediyorum"

Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Soner Bolat, mağdur Sultan S. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporun dosyaya girdiğini belirterek, rapora göre mağdurun yüz bölgesinin yüzde 5'lik bölümünde 2’nci derece yanık oluştuğunu, kişinin hayatını tehlikeye atmayacak bu durumun basit tıbbi müdahaleyle geçebileceğini ancak yüzdeki leke ve hasarların kalıcı olacağının tespit edildiğini kaydetti.

Raporun okunmasının ardından savunmasını yapan sanık Bolat, "Çok pişmanım. Ona zarar vermek istemedim, keşke ona değil de bana olsaydı. Suçumu kabul ediyorum." dedi.

19 yıl hapsi istendi

Sultan S. ise şikayetinin devam ettiğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı, sanık Soner Bolat'ın 'silahla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' ve 'silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından 5 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.





