Ankara'da etikili kar yağışı şehri beyaza boyadı

AA

Ankara'da iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kent beyaza bürüdü.

Ankara'da etkili olan kar yağışının ardından Anıtkabir, Ulus Meydanı ve Sıhhiye çevresi, Kuğulu Park da beyaz bir örtü ile kaplandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'in çevresinin karlarla kaplanması görüntülendi.

Ankara'yı etkisi altına alan ve bazı bölgelerden zaman zaman yoğunlaşan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

KAR, KENT MERKEZİNİ ETKİSİ ALTINA ALDI

Kent merkezini etkisi altına alan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

KUĞULU PARK'A GELENLER KARIN KEYFİNİ ÇIKARTI

Kar yağışı nedeniyle güzel görüntüler oluşan Kuğulu Park'a gelen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekilip anın tadını çıkardı.