Ankara'da FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı FETÖ'ye üye olma, görevi kötüye kullanma gibi suçlardan aranan eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içinde üst düzey yapılanmada yer alan bir şahıs daha yakalandı.

Ekiplerin sürdürdüğü çalışmalar sonucunda 8 yıldır firari olarak aranan ve 1. sınıf emniyet müdürüyken emniyetten ihraç edilen H.İ.Y. isimli şahıs, Ankara'nın Sincan ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sürüyor

H.İ.Y. isimli örgüt üyesinin en üst derecede örgüte bağlı olduğu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, görevi kötüye kullanma ve Türk Ticaret Kanunu'na muhalefetten arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan H.İ.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)