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Ankara’da husumetli iki şahıs arasında silahlı kavga: 1 ölü

Ankara’da husumetli iki şahıs arasında silahlı kavga: 1 ölü Ankara’nın Çankaya ilçesinde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.