Ankara’da husumetli iki şahıs arasında silahlı kavga: 1 ölü

İHA
Ankara'nın Çankaya ilçesi Keklik Pınarı Mahallesi'nde bulunan bir spor salonunda, aralarında husumet olduğu öğrenilen spor salonunun sahibi F.O. ile F.S. ile tartışma çıktı.
Tartışma silahlı kavgaya döndü
Tartışmanın büyümesi üzerine F.S. isimli şahıs F.O.’yu tabanca ile vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdi
Yaralanan F.O. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı 29 Mayıs Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde yakalanan F.S. ise gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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