Ankara'da inşaattan kablo hırsızlığı kameraya yansıdı

Ankara'da Polatlı ilçesinde 8 Ekim gecesi Şentepe Mahallesinde yapımı süren bir inşaatta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, inşaat halindeki bağ evine geldi.

İNŞAAT ALANINDAKİ KABLOLARI ÇALDI

El feneriyle çevreyi kontrol eden şüpheli, inşaat alanına girerek burada bulunan elektrik kablolarını kesti.

Şüpheli, kestiği kabloları aracının bagajına koyduktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.