Ankara'da kalp krizi geçiren hastaya ambulans helikopter yetişti

AA & Ensonhaber

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki İlyas Ö., evinde aniden fenalaşarak yakınları tarafından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalelerde kalp krizi geçirdiği tespit edilen hastanın durumu ciddiyetini koruyunca, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopter talep edildi.

AMBULANS HELİKOPTERLE NAKLEDİLDİ

İlyas Ö., hastaneye yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.