Ankara'da kaza yapan araca başka otomobil çarptı: 2 ölü

İHA

Ankara'da gece saatlerinde Ankara Samsun yolu Kayaş mevkiinde kaza yapan 06 EYF plakalı otomobil, yolun ortasında kaldı.

2 KİŞİ KAZADA CAN VERDİ

O sırada seyir halinde olan 06 EVT 406 plakalı otomobil yolda kalan araca çarptı ve kontrolden çıkarak takla attı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 06 EYF 194 plakalı araçta bulunan T. D. ve A. E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yol bir süre trafiğe kapalı kaldı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.