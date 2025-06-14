Ankara'da kene uyarısı: Popülasyon arttı

Türkiye'de son 5 ayda kene ısırması kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi.

Özellikle İç Anadolu bölgesinde vaka sayıları artarken, Ankara Büyükşehir Belediyesi de kent sakinlerini uyardı.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, özellikle bahçe, mesire alanı gibi yeşil alanlara gidecek Ankaralılara önlem alma çağrısı yapıldı.

"PİKNİK DÖNÜŞÜ KENE KONTROLÜ YAPIN"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte ilimiz genelinde kene popülasyonunda ciddi artış gözlenmektedir.



Bu durum, özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi halk sağlığını tehdit eden hastalıkların yayılma riskini artırmaktadır.



Hafta sonu park, bahçe, mesire alanı gibi yeşil alanlara gidecek vatandaşlarımızın dikkatli olması, açık renkli ve uzun giysiler tercih etmesi, dönüşte kene kontrolü yapması önemle tavsiye olunur."