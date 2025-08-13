Ankara'da kolasından ölü arı çıktı, ABD'li firmaya dava açtı

Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşayan Murat Kubilay, geçtiğimiz günlerde mahallesindeki bir marketten aldığı 1 litrelik plastik şişe kolanın içinde ölü bir arı buldu.

Market alışverişinden sonra kolayı soğuması için buzdolabına koyan Kubilay, akşam yemeğinde içecekleri hazırlayan eşi Yasemin Kubilay’ın uyarısıyla durumdan haberdar oldu. Şişeyi açmadan fark edilen arı, ailede hem şaşkınlık hem de tepki yarattı.

Olayın ardından çift, avukatları Mehmet Azar aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak kola üreticisi firma hakkında hukuki süreç başlattı.

"ALLAH'TAN KAPAĞINI AÇMADIK"

Murat Kubilay, sıcak havalarda sıkça içecek tükettiklerini belirterek şunları anlattı:

Market alışverişinde iki şişe kola aldım, eve gelip dolaba koydum. Akşam eşim yemekle birlikte servis etmek isterken şişenin içinde arıyı gördük. Üstelik tanıdık ve güvenilir bir marka olunca ‘Nasıl böyle bir şey olabilir?’ diye düşündük. Sosyal medya ve WhatsApp üzerinden firmaya ulaştık ancak ciddi bir geri dönüş olmadı. Bu nedenle avukatımız devreye girdi.

Eşi Yasemin Kubilay ise olayı şöyle aktardı:

Dolaptan kolayı çıkarırken şişenin içinde sarı bir cisim fark ettim, yakından bakınca arı olduğunu gördüm. ‘Böyle bir marka, nasıl bu ihmali yapar?’ diye düşündüm. Eşim alırken fark etmemiş. Allah’tan kapağı açmamışız. Ertesi gün firmayla iletişime geçtiğimde, şişeyi incelemek için benden teslim almalarını istediler. Ancak kapağı açıldıktan sonra ispat imkânı kalmayacağı için bunu kabul etmedim. Görselleri ve seri numarasını göndermeme rağmen ciddi bir yanıt alamadık. Bu olay, halk sağlığı açısından riskli. Biz de yasal yollara başvurmaya karar verdik.

"HAYATİ TEHLİKEYE YOL AÇABİLİRDİ

Ailenin avukatı Mehmet Azar, ürünün içinden çıkan arının alerjik bir reaksiyon durumunda ölümcül olabileceğini vurgulayarak, şunları söyledi: