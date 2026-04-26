Ankara'da kuraklığa karşı yağmur duası yapıldı

Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı Dudaş, Tahirler ve Hırkatepe mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, bölgede uzun süredir etkili yağışların görülmemesi üzerine ortak bir program düzenledi. Kuraklık endişesiyle bir araya gelen mahalle sakinleri, yağmur için topluca dua etti.

DUALAR CAMİ AVLUSUNDA VE AÇIK ALANDA YÜKSELDİ

Mahalle halkı, belirlenen alanda toplanarak hem bireysel hem de toplu şekilde yağmur duası yaptı. Katılımcılar, ellerini semaya açarak bölgede bereketli yağışların yeniden görülmesi için niyazda bulundu.

YEMEK İKRAMI YAPILDI

Yağmur duasının ardından program kapsamında vatandaşlara yemek ikram edildi. Mahalle sakinleri, hem birlik ve beraberlik mesajı veren etkinlikte bir araya gelmenin önemine dikkat çekti.

Etkinlik, sadece yağmur duası değil aynı zamanda mahalleler arası dayanışmanın da bir göstergesi oldu. Vatandaşlar, benzer organizasyonların toplumsal bağları güçlendirdiğini ifade etti.