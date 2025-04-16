Ankara'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Ankara'nın Çankaya ilçesinde akşam saatlerinde Doğukent Caddesi üzerinde, Çankaya ilçesinden Mamak ilçesine gitmekte olan motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

FECİ KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü ve yolcu savurdu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza da ağır yaralanan bir kişiyi hastaneye sevk ederken diğer kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hayatını kaybeden şahsın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.