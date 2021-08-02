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    Ankara'da Nallıhan Kuş Cenneti’nde yangın

    Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
    • İHA
    • 02.08.2021 - 21:08
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 21:21
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    Ankara'da Nallıhan Kuş Cenneti’nde yangın

    Nallıhan Kuş Cenneti yakınlarındaki Akçabayır mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi.

    YANGINA EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

    Olay yerine sevk edilen Nallıhan ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etmeye başladı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

    Ankara'da Nallıhan Kuş Cenneti’nde yangın VİDEO

    Ankara da Nallıhan Kuş Cenneti’nde yangın #1

    Ankara da Nallıhan Kuş Cenneti’nde yangın #2


    Ankara da Nallıhan Kuş Cenneti’nde yangın #3

    Ankara da Nallıhan Kuş Cenneti’nde yangın #4

    Ankara da Nallıhan Kuş Cenneti’nde yangın #5

    Ankara da Nallıhan Kuş Cenneti’nde yangın #6

    Ankara da Nallıhan Kuş Cenneti’nde yangın #7

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