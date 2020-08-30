Ankara'da orman yangını

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale ediliyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Eymir Mahallesi'nde Çökecik bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Köylülerin de destek verdiği ekiplerin, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Söndürme çalışmalarına helikopter de destek veriyor.