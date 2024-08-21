Ankara'da orman yangını Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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İHA

Orman yangınlarının son adresi, başkent Ankara oldu.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

KONTROL ALTINA ALINAMADI

Ankara ile Bolu'nun sınırında büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle Demirler köyüne alevler yaklaştı.

BOLU'YA SIÇRADI

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28'de başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkiine sirayet eden orman yangınına valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup, söndürme çalışmaları devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi. Yangını söndürmek için ekiplerin mücadelesi sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)