Ankara'da otobüs ile çekici çarpıştı: 1 ölü 15 yaralı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Gümele Mahallesi'nde Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde M.A. idaresindeki yolcu otobüsü, M.O. yönetimindeki çekiciyle çarpıştı.

Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 15 YARALI

Kazada otobüste hostes olarak görev yapan S.C. hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken araçta bulunan diğer yolcular firmanın gönderdiği yedek otobüsle yollarına devam etti.