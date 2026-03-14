Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Yayınlama:
İHA

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'da Harran - Meydankapı yolu üzerinde bulunan kırsal Selalmaz Mahallesi mevkisinde 35 yaşındaki Ahmet Kurtboğa'nın kullandığı 01 BK 515 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Kurtboğa kaza yerinde hayatını kaybederken, otomobil içerisinde bulunan 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

