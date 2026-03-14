Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Şanlıurfa'da Harran - Meydankapı yolu üzerinde bulunan kırsal Selalmaz Mahallesi mevkisinde 35 yaşındaki Ahmet Kurtboğa'nın kullandığı 01 BK 515 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
FECİ KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Kurtboğa kaza yerinde hayatını kaybederken, otomobil içerisinde bulunan 5 kişi de yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)