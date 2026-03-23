Ankara'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Ankara'da saat 17.00 sıralarında Polatlı E-90 Karayolu'nda hareket halindeki araçların arasından geçmeye çalışan Serkan Ökten'e, Hüseyin Safa S. idaresindeki 06 DSH 158 plakalı otomobil çarpmıştı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serkan Ökten, ambulansla Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Buradaki müdahalenin ardından Ankara'daki bir hastaneye sevk edilen yaralı Ökten, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin incelemenin devam ettiği öğrenildi.