Trump’tan İran’a "Hark Adası" kıskacı: Binlerce asker yolda

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi, ABD’nin İran’ın stratejik Hark Adası’na kara harekatı düzenleme hazırlığında olduğunu yazdı.

Habere göre Amerikalı üst düzey yetkililer, İsrailli muhataplarına bu saldırının kaçınılmaz bir seçenek haline geldiğini bildirdi.

ORTA DOĞU'YA BİNLERCE DENİZ PİYADESİ VE DONANMA PERSONELİ SEVKİYATI

Konuya vakıf ABD'li bir kaynak, Amerikan ordusunun Hark Adası'na çıkarma yapmak için Orta Doğu'ya binlerce deniz piyadesi ve donanma personeli sevkiyatını hızlandırdığını söyledi.

4 BİN 500 DENİZ PİYADESİ VE EK MUHAREBE PERSONELİ TAŞINDI

Haberde, bu sevkiyatın, hafif uçak gemisi işlevi gören amfibi saldırı gemisi USS Boxer'ın yanı sıra amfibi nakliye gemileri USS Portland ve USS Comstock'tan oluşan USS Boxer Amfibi Hazırlık Grubu'nu kapsadığı ve bu üç geminin yaklaşık 4 bin 500 deniz piyadesi ve ek muharebe personelini taşıdığı belirtildi.

Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'nın İran'ın petrol ihracatının ana merkezi konumunda olduğu ve buradan ham petrolün yüzde 90'ının Çin'e gönderildiği kaydedilen haberde, son günlerde adanın işgal edilip edilmemesi konusunda ABD yönetimi içinde tartışmaların başladığına dikkati çekildi.

İRAN’IN PETROL İHRACINDAKİ ATARDAMARI: HARK ADASI

Yaklaşık 21 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ada, Buşehr eyaleti açıklarında bulunuyor. İran ana karasına yaklaşık 30 kilometre, Buşehr limanına ise yaklaşık 55 kilometre mesafede yer alıyor.

Petrol terminallerine ev sahipliği yapsa da Hark Adası, bir yerleşim yeri ve nüfusu yaklaşık 8 bin 200 kişiden oluşuyor.