Karabük'teki ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Karabük’ün Eskipazar ilçesi sınırlarında yer alan Kemikli rampalarında S.Y. yönetimindeki 34 EUS 314 plakalı otomobil, Çerkes istikametine seyir halindeyken akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra el freni çekilmeyen aracı durdurmaya çalışan Ünal Özdemir idaresindeki 06 ZZE 60 plakalı otomobile çarptı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, KAZA KAMERADA

Kazada Ünal Özdemir ile yolcular T.Ö., E.K. ve F.K.yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde hareket eden aracını durdurmak isteyen sürücünün verdiği mücadele ile araçların çarpıştığı anlar yer aldı.