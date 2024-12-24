Ankara'da patlamaların yaşandığı gecekondu yangını korkuttu

İHA

Ankara'da akşam saatlerinde Mamak ilçesi Ekin Mahallesi 1615. Sokak'ta bulunan bir gecekonduda yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken, gecekondu sakinleri kendilerini sokağa attı. Evde art arda patlamalar yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, polis ekipleri gecekondu çevresinde güvenlik önlemleri aldı.