Miraç Kandili orucu: Miraç Kandili’nde oruç tutmak sevap mı? Nasıl niyet edilir?

İslam aleminin mübarek geceleri arasında yer alan Miraç Kandili, bu yıl 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Dini Günler Takvimi’ne göre yaklaşan kandil gecesi öncesinde, Müslümanlar ibadetlerini planlamaya başladı.

Duaların edildiği, tövbe ve zikirle geçirilen bu anlamlı gecede, yapılabilecek ibadetler arasında yer alan oruç da en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Miraç Kandili’nde oruç tutulup tutulmadığı ve bu ibadete nasıl niyet edileceği, vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki, Miraç Kandili’nde oruç tutmak sevap mı? Kaç gün oruç tutulur? Miraç Kandili orucu için nasıl niyet edilir?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Bu yıl 15 Ocak 2026 Perşembe gününe denk gelen Miraç Kandili’nde, kandil gecesinin ardından gelen gündüzde oruç tutulur.

Hadis-i Şerif'te yer aldığı gibi Hz. Muhammed (s.a.s) "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur.

Buna göre, 14 Ocak’ı 15 Ocak’a bağlayan gece sahura kalkılarak, Perşembe günü nafile orucu tutulabilir.

NASIL NİYET EDİLİR?

Orucun geçerli olabilmesi için asıl önemli unsurun kalpten niyet etmek olduğu vurgulanıyor.

Miraç Kandili orucu için, “Allah’ım niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya” ya da “Allah’ım niyet ettim senin rızan için Miraç orucumu tutmaya” şeklinde niyet edilebilir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMANIN SEVAPLARI

Peygamber Efendimiz’den (s.a.v.) aktarılan hadis-i şeriflerde, özellikle Recep ayının 27. gecesi ve bu gecenin ardından gelen gündüzde yapılan ibadetlerin büyük sevaplara vesile olduğu ifade edilmektedir.

Miraç Kandili gecesini namaz, dua, zikir ve istiğfarla ihya eden Müslümanların, ertesi günü oruçla geçirmesinin de önemli bir ibadet olduğu belirtilir.

Rivayetlerde, Recep ayının yirmi yedinci gününde tutulan oruç ve verilen sadakanın, kişiye çok büyük mükâfatlar kazandıracağına dikkat çekilmektedir.

Peygamber Efendimiz (S.A.V), “Recep-i Şerif ayında bir gece vardır ki (27. Gece - Miraç Gecesi), o gecenin sabahını oruçla, gecesini de kıyamla (ibadetle) geçiren kimsenin o gün yapacağı bütün duaları Allah-u Teala kabul eder” buyurmuştur.