Bakan Memişoğlu duyurdu: Kapalı alanlarda sigaraya yeni yasak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2026 yılında sağlıklı yaşamı teşvik etmeye yönelik politikaların daha da güçlendirileceğini açıkladı.

Anadolu Ajansı’na değerlendirmelerde bulunan Memişoğlu, başta tütün olmak üzere her türlü bağımlılıkla mücadelede daha kapsamlı ve etkili adımlar atılacağını ifade etti.

Sigara bırakma polikliniklerinin yaygınlaştırılacağını ve sahada görev yapan mobil ekiplerin daha aktif hale getirileceğini belirten Bakan Memişoğlu, kapalı alanlarda tütün ve sigara kullanımına ilişkin yeni düzenlemelerin de son aşamaya geldiğini söyledi.

Mevzuat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Memişoğlu, söz konusu düzenlemelerin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine taşınacağını kaydetti.

TÜTÜN GIDA VE ŞEKERLE İLGİLİ DÜZENLEME YOLDA

Dijital bağımlılık, tütün bağımlılığı ve yeme alışkanlıklarının bir alışkanlık türü olduğunu ifade eden Memişoğlu, "Bu alışkanlıklardan hep beraber vazgeçmemiz gerekiyor. Doğru ve düzgün, sağlıklı alışkanlıklar edinmemiz gerekiyor. Sağlığımıza zarar verecek alışkanlıklardan, bağımlılıktan uzak kalmamız için de özellikle bu konuda tütünle ilgili iyi bir mevzuat çalışması yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra kamuoyuna ilan edeceğiz." dedi.

Denetimlerin de içinde olduğu bir çalışmanın yapıldığını belirterek “Hem tütünle hem de gıda ve şekerle ilgili Tarım Bakanlığımızın da dahil olduğu bir çalışma içerisindeyiz. Onu da yakında kamuoyu ile paylaşacağız.” dedi.

"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" politikasını oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Memişoğlu, “Bunun en önemli mottosu olarak da koruyan, geliştiren ve üreten sağlık diyoruz. Türkiye'de sağlıkta hizmet anlamında dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz. Özellikle son 24 senede hem altyapıda hem sistematik olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyük bir gelişim süreci yaşadık. Hem kovidde hem de depremde ispatlandı. Uluslararası anlamda da 160 ülkeden insan gelip Türkiye'den sağlık hizmeti alabiliyor” diye ekledi.