Ankara'da sağanak yağış: Yollar göle döndü

Ankara’da öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Aniden etkili olan yağış cadde ve sokaklarda su taşkınlarına sebep olurken, bazı yollar göle döndü.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Yağış sebebiyle Anadolu Bulvarı’nda trafikte aksamalar meydana geldi.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Şaşmaz mevkii de sağanak nedeniyle göle döndü.

Yoğun trafiğin olduğu bulvarda ulaşım durma noktasına geldi ve uzun araç konvoyu oluştu.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Aynı bölgede ara sokaklarda da su birikintileri oluştu.

Bazı araçlar suyun içinde mahsur kaldı.

VATANDAŞLAR SUYU ELLERİYLE TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞTI

Vatandaşlar tıkanan mazgalları elleriyle açarak suyu tahliye etmeye çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi. Ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

VALİLİK UYARDI

Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ankara’da yerel kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Valilik, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunarak şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara'da Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor."