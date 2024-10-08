Ankara'da sahte avukat vakası: 85 bin TL dolandırdı

Dolandırıcılar her yolu deniyor.
Çeşitli tuzaklara sık sık düşen vatandaşlar için yetkililer uyarılarda bulunsa da dolandırma vakaları son bulmak bilmiyor.
Son örnek Ankara'da yaşandı.
Akyurt ilçesinde avukat olduğunu söyleyen N.Ö., hapisteki akrabasını çıkarma vaadiyle A.L. adlı vatandaştan 85 bin TL aldı.
DOLANDIRICI BİLEZİK ALMAYA GELDİĞİNDE YAKALANDI
Dolandırıcı, 50 gram bilezik daha almak için Adana'dan Akyurt’a geldiğinde Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.
Yakalanan şüpheli, dolandırmaya çalıştığı bileziklerle birlikte gözaltına alındı. Ele geçirilen bilezikler sahibine teslim edilirken, N.Ö. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Emniyet yetkilileri, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların derhal kolluk kuvvetlerine başvurmalarını istedi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış