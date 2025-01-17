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İHA

Ankara'nın Çankaya ilçesinde gece saatlerinde Eskişehir yolunda, 06 CRS 718 plakalı Peugeot marka otomobilde bulunan 27 yaşındaki İ.Ö. isimli kadın, iddialara göre henüz kimliği bilinmeyen araç sürücüsü ile tartışmaya başladı.

ARAÇTAN ATLAYARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ö., Eskişehir istikametinde seyir halinde iken araçtan atladı.

Kadının araçtan atlamasının ardından arkadan gelen 34 AF 8738 plakalı araç kadına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.