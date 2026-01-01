Zonguldak’ta karla mücadelede deniz suyu uygulaması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarında dikkat çeken bir yöntem uyguladı. İlçede, kar temizliği ve buzlanmaya karşı önlem amacıyla deniz suyu kullanıldı.

İTFAİYE ARAÇLARIYLA TAZYİKLİ TEMİZLİK

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait yangın söndürme araçlarına doldurulan deniz suyu, karla kaplanan yollara tazyikli şekilde püskürtülerek temizlik çalışması yapıldı. Araçların ön ve üst bölümlerinden verilen suyla yol üzerindeki kar birikintilerinin azaltılması hedeflendi.

DENİZ SUYU BALIKÇI BARINAĞINDAN ALINDI

İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, uygulamanın pratik ve etkili olduğunu belirtti. Taşkın, itfaiye tankerlerinin kolay erişim sağladığı Alaplı Balıkçı Barınağı’ndan deniz suyu temin edildiğini, ardından bu suyun belediyenin sorumluluk alanındaki ana güzergâhlarda kullanıldığını ifade etti.

15 YILDIR UYGULANAN DESTEKLEYİCİ YÖNTEM

Deniz suyunun, iş makineleriyle yürütülen kar küreme ve yol açma çalışmalarına destek sağladığını vurgulayan Taşkın, bu yöntemin yaklaşık 15 yıldır uygulandığını ve özellikle buzlanmanın önüne geçilmesine katkı sunduğunu söyledi.