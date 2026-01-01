Siirt’te karakol önünde kartopu sürprizi

- Çocuklar, Siirt’in Kurtalan ilçesinde karakol önünde yılbaşı gecesi kartopu oynadı.
- Polislerin oyuna katılmasıyla, karakol önünde neşeli anlar yaşandı.
- Kartopu savaşı, cep telefonlarıyla kaydedilerek yüzlerde tebessüm yarattı.
Siirt’in Kurtalan ilçesinde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, yeni yıla karakol önünde kartopu oynayarak girdi. Polislerin oyuna katılmasıyla ortaya tebessüm ettiren anlar yansıdı.
KARTOPLARI KARAKOLA YAĞDI
Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, Kurtalan ilçesinde çocuklara eğlenceli bir an yaşattı. Gece saatlerinde karakol önüne gelen çocuklar, avluda görev yapan polis memurlarına kartopu atarak oyunu başlattı.
POLİSLER OYUNA DAHİL OLDU
Polisler, çocukların oyun çağrısını geri çevirmedi. Kartoplarına karşılık veren ekipler, kısa sürede karakol önünü keyifli bir kartopu savaşına çevirdi. Zırhlı polis aracından inen diğer polislerin de oyuna katılmasıyla eğlence büyüdü.
Çocuklar ile polisler arasında yaşanan kartopu savaşı, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Samimi ve sıcak görüntüler, izleyenlerin yüzünü güldürdü.