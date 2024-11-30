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İHA

Ankara'da kaza gece saatlerinde Çankırı Bulvarı Büğdüz Köprüsü üzerinde seyir halindeki otomobil orta refüje çarparak takla attı.

YARALI 2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazanın ardından araçta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek yangını kontrol altına alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.

Olay yerinden alınan bilgilere göre araçta bulunan iki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle köprüde trafik bir süreliğine durma noktasına gelirken, ekiplerin müdahalesiyle yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.