Ankara'da vefat eden Kıbrıs Gazisi Hasan Hüseyin İncesu için askeri tören

İHA

Vatanı için yıllar önce cephede mücadele eden ve Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Hasan Hüseyin İncesu'nun vefatı, tüm sevenlerini derinden üzüntüye boğdu. İncesu'nun cenazesi, bugün öğle namazını takiben Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Büğdüz Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

DUALARLA OMUZLARDA TAŞINDI

Törene İncesu'nun ailesi, yakınları, mahalle sakinleri, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dualarla gerçekleştirilen cenaze töreninde, Türk bayrağına sarılı naaş askerler tarafından omuzlarda taşındı. Defin işlemi tamamlandıktan sonra, Türk bayrağı askeri yetkililer tarafından merhum gazinin ailesine teslim edildi.