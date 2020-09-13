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    Ankara'da yol verme kavgası

    Sincan ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle kadın sürücü ile kamyon şoförü tekme tokat kavga etti.
    • İHA
    • 13.09.2020 - 19:00
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    Ankara'da yol verme kavgası

    Ankara'nın Sincan ilçesi Fatih Caddesi üzerinde, bir kamyoncu ile otomobil sürücüsü kadın arasında yol verme konusu yüzünden kavga çıktı.

    Trafikte araçlarından inen ikili yaka paça birbirine girdi.

    Kadın sürücü ağza alınmayacak küfürler ederek kamyoncu gence saldırdı.

    Ankara'da yol verme kavgası VİDEO

    'KADINSIN GİT' DEDİ AMA KURTULAMADI

    Genç adam "Bayansın git" diyerek yakayı kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kadın ise her defasında adamın üzerine küfür ederek yürüdü ve saldırdı.

    Çevredeki vatandaşlar ise genç adama kaçması yönünde uyarılarda bulundu.

    ARABASINA BİNİP GİTTİ

    Otomobil sürücüsü kadın ise şaşkın bakışlar arasına arabasına binip uzaklaştı. Geriye ise ağza alınmayacak küfürlü anlar kaldı.

    Ankara da yol verme kavgası #1

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