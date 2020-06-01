Ankara'daki kafede koronaya karşı perdeli önlem

Virüse karşı tüm önlemlerin alındığı işletmelerden bazılarında, masalar arasına perde çekildi.

Ankara'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan kafe, restoran ve lokantalar, normalleşme süreci kapsamında yeniden hizmet vermeye başladı.

İşletmeler, belirlenen kurallar çerçevesinde ilk müşterilerini kabul etti.

MASALAR ARASI PERDELİ ÖNLEM

Girişte ateşleri ölçülen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun konulan masalara oturdu. Bazı kafelerde bulaş riskine karşı masalar arasında perde çekildi.

Özellikle grup halinde oturulan masalar ile diğer masalar arasına çekilen perdeler risk azaltılmaya çalışıldı. Ayrıca bazı işletmelerde, tek kullanımlık servis ürünleri tercih edildi.