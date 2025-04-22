Ankara'ya sağanak yağış uyarısı

AA

Bahar havası yerini gök gürültülü sağanak geçişlerine bırakıyor..

Yurt genelinde tüm hafta boyunca gök gürültülü sağanak geçişleri olacak.

Özellikle Ankara için Meteoroloji ve Valilik'ten peş peşe uyarılar geldi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SU BASKINLARINA KARŞI UYARI

Meteoroloji vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Yağışın akşama kadar süreceği öngörülüyor.