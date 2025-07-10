Ankara’ya Uyarı Geldi: Salı Gününe Kadar Sürecek! Tedbiri Elden Bırakmayın

Temmuz ayının ortasına gelinirken Ankara, yeniden etkisini artıran sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi.

İl genelinde termometreler 40 derecelere kadar çıkacak.

Uzmanlar, Salı gününe kadar sürecek aşırı sıcaklara karşı vatandaşları uyardı.

DUŞ ALIRKEN DİKKAT

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, Ankaralı vatandaşlara sıcaklık uyarısında bulundu.

Salı gününe kadar sürecek olan sıcak havalarda su kullanımına dikkat çeken Hava Forum, vatandaşları şu sözlerle uyardı:

“Başkent Ankara maalesef salı gününe kadar bunalacak. Sıcaklık salıya kadar 37-40 derece arasında olacak. Başkentte barajlar da sıkıntıda. Duş alırken duş süremizi 5 dakikaya indirelim. Yazın zaten sık sık yıkanıyoruz, 5 dakika yeter gibi…”