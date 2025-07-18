Antalya açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

GAZİPAŞA'YA 95 KİLOMETRE UZAKTA

Depremin, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 95 kilometre mesafede ve 18,05 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.

OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığı bildirildi.

Açıklamada, "İlçe genelindeki tüm kurumlarla yapılan görüşmelerde can veya mal kaybı yaşanmadığı, olumsuz bir durum olmadığı tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.