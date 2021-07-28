Antalya Manavgat'ta sera ve ağaçları yanan kadın gözyaşına boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki çıkan yangında, sera ve ağaçlarının yandığını ağlayarak izleyen kadın, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Manavgat Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

ÇOK SAYIDA SERALAR, TARIM ALETLERİ VE TRAKTÖR YANDI

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede farklı noktalara yayılan yangında Kalemler ve Yeniköy Mahallesi boşaltıldı. Havanın kuru ve rüzgarlı olması nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. Çok sayıda muz serası, ev tarım aletleri ve traktör yandı.

VATANDAŞLAR HORTUM VE KOVALARLA ALEVLERE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Bir vatandaş ise ahırının yanmaması için yağmurlama sistemini çalıştırıp bölgeden ayrıldı. Vatandaşlar kanala inip, elindeki hortum ve kovalarla alevlere müdahale etmeye çalıştı.

BAZI SERALAR VE MEZARLIK YANDI

Yaşlı bir kadın, su hortumu ile serasını koruma çabası içine girdi. Zeytin, narenciye arazilerinin zarar gördüğü yangında vatandaşlar, çiftliklerinin yanmaması için büyük çaba sarf etti. Buna rağmen bazı seralar zarar gördü, hatta mezarlık dahi yandı.

AĞLAYAN BİR KADIN GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Vatandaşlar sulama kanalı kenarından yanan alanları endişeli gözlerle izledi. Ağlayan bir kadın, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

SÖNDÜRME İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Yeniköy’de devam eden yangına çok sayıda helikopter ve bir yangın söndürme uçağının müdahalesi devam ediyor.