Antalya'nın Demre ilçesinde, 17 metrelik bir tur teknesi alev alev yandı. Yaklaşık 1 milyon lira değerinde olduğu belirtilen tekne yangın sonrası küle döndü.

Demre ilçesine bağlı Üçağız Mahallesi’ndeki limanda saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, limanda bağlı Mehmet T.’ye ait 17 metrelik ‘Domino’ adlı tur teknesinden bir anda alevler yükselmeye başladı.

BİR ANDA TÜM TEKNEYİ KAPLADI

Bu sırada yan taraftaki teknede bulunan Mehmet T. ve çevredekiler, alevleri görünce müdahale etmek istedi. Çevredekiler alevleri yangın tüpleriyle söndürmeye çalışırken, yangın bir anda tüm tekneyi kapladı.

TEKNE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevler diğer teknelere sıçramaması için teknenin halatları çözülürken, 1 saat boyunca denizin ortasında yanan tekne kullanılamaz hale geldi.

TEKNENİN DEĞERİ 1 MİLYON LİRA

Teknenin yaklaşık 1 milyon lira değerinde olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.

Antalya'da 17 metrelik tur teknesi alev alev yandı VİDEO

<br />

















