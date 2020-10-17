Antalya'da 2 aylık bebek, babasının temizlediği silahın ateş almasıyla öldü

Kepez ilçesinde, 18 yaşındaki Y.K.'nin, temizlediği sırada ateş alan tüfeğinden çıkan saçmalar, 2 aylık bebeği Kumsal'ın başına isabet etti. Kumsal olay yerinde yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesinde, 18 yaşındaki baba Y.K.'nin evde temizlediği tüfek henüz bilinmeyen nedenle bir anda ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar, Y.K.'nin 2 aylık bebeği Kumsal'ın başına isabet etti.

BEBEK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesini duyan yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları incelemede Kumsal bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

ANNE VE BABA GÖZALTINDA

Polis, Y.K. ile birlikte yaşadığı bebeğin 17 yaşındaki annesi M.G.'yi gözaltına alarak, ifadeleri için Varsak Polis Merkezi'ne götürdü.

Polis evde yaptığı incelemede bebeğe ve annesine ait eşyaların yer aldığı valizler buldu.

Öte yandan haberi alan ailenin yakınları ise evin önünde fenalık geçirdi.





















