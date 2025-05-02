Antalya'da 3 dakikada 398 gram acı biber yiyerek şampiyon oldu

AA & Ensonhaber

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 26'ncısı düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali, acı biber yarışmasıyla nefes kesti. Yarışma başlamadan önce 30 cesur katılımcıya, biberin yakıcılığına karşı önlem olarak domates ve ayran ikram edildi. Jüri tarafından hassas terazilerde tek tek tartılan biberler, ardından yarışmacıların önüne kondu. Amaç: 3 dakika içinde en fazla acı biberi yemek.

Yarışın başlamasıyla birlikte, alanda hem acının hem de rekabetin dozajı hızla yükseldi. Kimi yarışmacı biberin etkisiyle gözyaşlarına hakim olamazken, kimileri sık sık ayran ve suya sarılarak acıyı bastırmaya çalıştı.

YARIŞMA BİRİNCİSİ: "BİBERLER O KADAR DA ACI DEĞİLDİ"

Bu zorlu mücadeleden galip çıkan ise Celal Demir oldu. Üç dakika içinde tam 398 gram acı biber yiyerek birinciliği elde eden Demir, “Biberler bana o kadar da acı gelmedi. Süre biraz daha uzun olsaydı daha fazlasını da yerdim.” diyerek iddiasını ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl ikinci olan Demir, bu yıl şampiyonluk ipini göğüsledi.

Yarışmanın sonunda dereceye giren katılımcılara ödüllerini Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ile Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu birlikte takdim etti. Başkan Avcıoğlu, cesaretleriyle dikkat çeken tüm yarışmacılara teşekkür etti.