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Antalya'da 3 gündür kayıp olan doktor bulundu

Antalya'da 3 gündür kayıp olan doktor bulundu

Halasının evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve polis tarafından her yerde aranan yeni mezun doktorun, bir arkadaşının evinde olduğu öğrenildi.