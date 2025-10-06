Antalya'da 5 katlı binada yangın: 1 ölü

Antalya'da gece saat 11:30 sıralarında Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Harmandalı Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede daireyi sardı.

YATALAK ADAM EVDE MAHSUR KALDI

Dairede yaşayan 72 yaşındaki Ali D. yatalak olduğu için yangın sırasında evde mahsur kaldı. Eşi A.D. ise kendi imkânlarıyla dışarı çıkarak canını kurtardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Yangın sonrası evde yapılan incelemede, Ali D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Dumandan etkilenen A.D. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldrılan A.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Ali D.'nin cenazesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme sürüyor.