Tunceli’de kar alarmı

Kent genelinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Tunceli beyaza büründü. Yetkililerden alınan bilgilere göre, ocak ayının ilk yarısında ölçülen yağış miktarı, son 65 yılın ocak ayı ortalamalarının üzerine çıktı. Kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken, yüksek rakımlı bölgelerde bu seviye 2 metreyi aştı.

273 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Yoğun kar yağışıyla birlikte çok sayıda köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Vali Şefik Aygöl’ün koordinasyonunda İl Özel İdaresi ekipleri, 58 iş makinesi ve 140 personelle yürüttükleri çalışmalarda kapalı olan 300 köy yolundan 273’ünü yeniden ulaşıma açtı. Ekipler, kapalı bulunan 27 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TUNCELİ-ERZİNCAN YOLUNDA YOĞUN MESAİ

Karayolları ekipleri de ulaşımın aksamaması için ana arterler ve şehirler arası yollarda yoğun mesai yapıyor. Karayolları 86’ncı Şube Şefi Eda Toprak’ın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, özellikle tipi ve buzlanmanın etkili olduğu yüksek kesimlerde kar küreme ve tuzlama faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

Çalışmaların, keskin virajlarıyla bilinen ve yaklaşık 2 bin rakıma sahip Tunceli–Erzincan kara yolunun Cankurtaran mevkisinde yoğunlaştığı belirtildi. Yetkililer, sürücülere zincirsiz ve hazırlıksız yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNDE BÜYÜK ÖLÇÜDE NORMALLEŞME

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 18 bin aboneye geçici süreyle elektrik verilemezken, enerji ekiplerinin çalışmalarıyla kesinti yaşanan abone sayısı 140’a kadar düşürüldü.

Enerji firmasına bağlı 130 personelin yanı sıra çevre illerden gelen 30 kişilik destek ekip, arızaların giderilmesi için sahada görev yaptı. İş makinelerinin ulaşamadığı noktalarda ekiplerin yürüyerek, sırtlarında beton direk ve demir taşıyarak gerçekleştirdiği onarım çalışmaları kameralara yansıdı. Yetkililer, kalan abonelere de en kısa sürede yeniden elektrik verilmesinin hedeflendiğini bildirdi.