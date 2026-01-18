Tunceli’de zorlu kış şartlarında hayat kurtaran yürüyüş

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Yayık Ağıl Köyü’nde yaşayan ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) bulunan 67 yaşındaki A.G.Y.’nin sağlık durumu kötüleşince tıbbi yardım talebinde bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık Hizmetleri, jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

AMBULANS, YOLUN BİR KISMINA KADAR ULAŞABİLDİ

Yoğun kar yağışı, buzlanma ve engebeli arazi nedeniyle ambulans, hastanın evine yaklaşık 1 kilometre kala ilerleyebildi. Yolun kapanması üzerine ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen kalan mesafeyi yaya olarak kat etmek zorunda kaldı.

İLK MÜDAHALE EVDE YAPILDI

Ekipler, zorlu yürüyüşün ardından hastaya evinde ulaştı. Burada gerekli ilk tıbbi müdahale gerçekleştirildi ve hastanın nakle hazır hale getirilmesi sağlandı.

HASTA SEDYE İLE TAŞINDI

A.G.Y., ekiplerin koordineli çalışmasıyla yaklaşık 1 kilometrelik mesafe boyunca sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, ileri tetkik ve tedavi için Tunceli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.