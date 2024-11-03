Antalya'da 6 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
İHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa Çumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile ilçe jandarma komutanlığı tarafından uygulama yapıldı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan yol emniyet ve uygulaması esnasında durdurulan 2 araçta arama yapıldı.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON 100 BİN TL

Yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 100 bin TL olan 6 Litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Olayla ilgili adli ve ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Abdullah Paçal
Editor