Antalya'da, 84 yaşındaki sürücü trafiği karıştırdı

Korona nedeniyle dışarı çıkması yasak olan Hasan Ç., kamyonetiyle trafikte kural ihlali yapıp diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, sokağa çıkması yasak olan yaş grubunda olan Hasan Ç., 16 LP 949 plakalı kamyonetiyle trafiğe çıktı.

ŞERİT İHLALİ YAPARAK TRAFİKTE TEHLİKE YARATTI

Kestel Mahallesi üzerinden Alanya yönüne doğru şerit ihlali yaparak ilerleyen Hasan Ç., polisleri harekete geçirdi.

Trafikte kural ihlalleri yaparak diğer sürücülere zor anlar yaşatan Hasan Ç., köprü üzerinde uygulama noktasında polis tarafından durduruldu.

PARA CEZASI UYGULAYIP, EHLİYETİNE EL KOYDULAR

Yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında 3 bin 150 TL cezai işlem uygulanan 84 yaşındaki Hasan Ç.'nin ehliyetine de el konulurken, kamyoneti ise çağrılan damadına teslim edildi.

Polislerin neden dışarı çıktığı sorusu üzerine ise Hasan Ç., "Hastaneye gitmek için" yanıtını verdi.