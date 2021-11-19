Manavgat ilçesinde yer alan alabalık üretim tesisindeki, Oymapınar ve Manavgat barajlarındaki suyun azlığı, binlerce balığın ölmesine neden oldu.

Antalya’nın Manavgat Irmağı üzerinde bulunan alabalık üretimi tesisinde, Oymapınar ve Manavgat barajlarındaki su kıtlığı, çok sayıda alabalığı telef etti.

1994 yılından beri Manavgat Irmağı üzerinde alabalık üretimi yaptıklarını belirten Ahmet Özel, 2016 yılında da benzer bir durum yaşadıklarını söyledi.

"4 GÜNDE 12-13 BİN BALIK ÖLDÜ"

Balık ölümlerinin yaşanması üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nden tespit istediklerini belirten Özel, "Buradaki sorun ırmakta suyun kesilmesidir. Su akmıyor. Cumartesi ve pazar gününden itibaren su akmıyor. Balıklar oksijen problemi yaşıyor. Ölümler meydana geliyor. Geçtiğimiz 4 günde 12-13 bin balık öldü.

"ÖLÜMLERİ ENGELLEMENİN TEK YOLU, IRMAĞA SU VERİLMESİDİR"

Sayamadığımız daha fazlası da var, kafeslerde görüyoruz. Balık ölümlerini engellemenin tek yolu barajlardan ırmağa yeterli miktarda su verilmesidir. Ama genellikle hafta sonları kesinti yapılıyor. Şu anda 3 gündür doğru dürüst su akmıyor. Şu anda bugün de sorduk akmıyormuş" diye konuştu.

Antalya'da alabalık üretim tesisinde binlerce balık öldü VİDEO