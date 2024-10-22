Antalya'da aranan şahıslara büyük darbe: 39 gözaltı

İHA

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından, suçun önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

350 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalarda, Kepez ilçesinde 27, Muratpaşa ilçesinde 8, Aksu ilçesinde 3 ve Serik ilçesinde 1 olmak üzere toplam 39 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen aramalarda; 7 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 157 fişek, 40 kartuş, 2 bıçak, 22 kök kenevir ve 350 gram uyuşturucu ele geçirildi.