Bindiği atıyla birlikte dünyaca ünlü sahile gelen kovboy şapkalı bir kişi, sahildekileri tatilcileri şaşkına çevirdi. Bir süre sahilde ilerleyen kişi, ardından atını denize sürdü.

İlginç olay, Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yaşandı.

Başına kovboy şapkası takıp ata binen bir kişi, sahile geldi. Çevredeki tatilciler neye uğradığını şaşırırken, ismi öğrenilemeyen şahıs atını denize doğru sürmeye başladı.

Kıyıda bir süre atıyla gezinen kişiyi görenler cep telefonuyla görüntüledi.

“ŞOV YAPIYOR”

Kovboyu cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş da, “Bu da izlenme rekorları kıracak herhalde. Şov yapıyor sanırım. Baksana herkes çekiyor. 50 kişi de polisi arar şimdi.” dedi.

Antalya'da atını denize süren kovboy, tatilcileri şaşkına çevirdi İZLE