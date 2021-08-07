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Gök gürültülü sağanak yağış 26 C

    Antalya'da beklenen yağış başladı

    Orman yangınlarıyla günlerdir mücadele edilen Antalya'da, kent merkezinde sağanak etkili oldu. Şiddetli yağışların, öğleden sonra etkisini sürdürmesi bekleniyor.
    • DHA
    • 07.08.2021 - 10:53
    • Güncelleme : 07.08.2021 - 11:08
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    Antalya'da beklenen yağış başladı

    Antalya'da kent merkezinin bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu.

    İşe giderken yağışa hazırlıksız yakalananlar, otobüs duraklarına sığındı.

    ANTALYALILARI SEVİNDİREN YAĞIŞ

    Meteoroloji'nin uyarısını dikkate alıp, dışarı hazırlıklı çıkanlar da yollarda şemsiyeleriyle yürüdü.

    Antalyalılar, orman yangınlarıyla mücadele edilen bölgede yağmura sevindiklerini söyledi.

    Antalya'da beklenen yağış başladı VİDEO

    ARALIKLARLA ETKİLİ OLACAK

    Meteoroloji'nin tahminine göre sağanak, il merkezinde aralıklarla etkili olacak.

    Yağış, öğleden sonra Manavgat, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde; akşam saatlerinde ise Alanya'da etkisini sürdürecek.

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